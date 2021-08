Homem de 68 anos assistido na praia de Monte Gordo

Um homem de 68 anos foi assistido por elementos do projeto “SeaWatch” no sábado, na praia de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

A vítima caiu inanimada e com convulsões no areal, cerca das 18:05, tendo os nadadores-salvadores daquela praia se deslocado de imediato para o local, além de um enfermeiro que se encontrava nas imediações.

O homem foi posteriormente retirado do areal pela viatura Amarok para fora da praia, onde recuperou os sentidos e foi transportado por uma ambulância do INEM para uma unidade hospitalar.

