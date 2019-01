Homem de 73 anos e mulher de 58 acusados de matar vizinha em Silves

Um homem de 73 anos, de nacionalidade belga, e uma mulher de 58 anos, foram acusados pela prática de um crime de homicídio qualificado.

Segundo a acusação proferida pelo Ministério Público, o arguido, amigo da arguida, pernoitava frequentemente em sua casa, situada em Silves.

“Na noite de 18 para 19 de dezembro de 2016, seguindo um plano que ambos delinearam, o arguido ter-se-á escondido próximo da casa da vítima, com quem a arguida mantinha um longo conflito de vizinhança, atingindo-a com nove tiros de carabina, causando-lhe a morte”, lê-se no despacho do MP.

Ainda de acordo com a acusação, “os arguidos simularam, de seguida, um assalto à casa da vítima, queimaram as roupas do arguido e atiraram ao mar, numa falésia de Sagres, a arma e os projéteis utilizados”.

Ao arguido foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, ficando a arguida sujeita a termo de identidade e residência.

O inquérito foi dirigido pela secção de Silves do DIAP de Faro, com a coadjuvação da Polícia Judiciária do Departamento de Investigação Criminal de Portimão.