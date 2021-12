Homem detido em Armação de Pêra por roubo em lojas e veículo

Um homem de 30 anos foi detido no dia 15 de dezembro em Armação de Pêra por furto em estabelecimentos e no interior de um veículo, anunciou a GNR.

A detenção do homem foi feita pela Comando Territorial de Faro, através do Posto Territorial de Armação de Pêra, após vários furtos ocorridos na vila do concelho de Silves.

Os militares da GNR reforçaram o patrulhamento naquela área e referenciaram o suspeito, que tinha antecedentes criminais por furtos.

Durante essa ação, foi localizado o local onde o suspeito guardava os artigos roubados de, pelo menos, três estabelecimentos e de um veículo.

Em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Silves, foi dado o cumprimento a um mandado de busca e de detenção fora de flagrante delito, tendo ainda sido apreendidos 51 maços de tabaco, três berbequins, dois aspiradores, quatro colunas de som, quatro telemóveis, quatro tablets, um smartwatch, uma ferramenta de cortar vidro, um pé-de-cabra, duas gazuas, ferramentas de construção civil, moedas de vários países, duas bicicletas e três lanternas.

PUB