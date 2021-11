Homem detido em Estoi por pedofilia infantil fica em prisão preventiva

A Procuradora da República, aplicou, ao homem de 36 anos, indiciado pelo crime de pornografia infantil e detido em Estoi, concelho de Faro, na passada semana, a medida de coação de prisão preventiva, indicou a Comarca de Faro.

O suspeito foi apresentado ao Juízo de Instrução Criminal de Faro, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido, na sexta-feira, 5, tendo sido detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária com base em mandados de detenção emitidos pela magistrada.

Desde julho de 2019, em Faro, o detido utilizava o computador do emprego e o particular para fazer “download” e partilhar fotografias de crianças de ambos os sexos. No momento da detenção, o suspeito possuía no seu telemóvel cerca de 2000 ficheiros informáticos de fotografias e vídeos de pornografia infantil.

