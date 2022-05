Homem detido em flagrante por furto em estabelecimento

Um homem de 57 anos foi detido em flagrante pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por furto num estabelecimento de restauração e bebidas, em Loulé, anunciou a força de segurança.

A detenção decorreu através do Comando Territorial de Faro e do Posto Territorial de Loulé após uma denúncia, tendo os militares surpreendido o homem ainda no interior do estabelecimento.

O suspeito tinha na sua posse um saco com várias bebidas do estabelecimento, além de alguns artigos de cozinha que pretendia furtar do local.

O detido, com antecedentes criminais da mesma natureza, já cumpriu pena de prisão efetiva e foi constituído arguido, com os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé.