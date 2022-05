Homem detido por tráfico de droga e furtos no Pego do Inferno

Um homem de 36 anos foi detido pelo Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR) na quinta-feira, dia 18 de maio, por tráfico de droga e furtos no Pego do Inferno, em Tavira, anunciou a força de segurança.

A detenção feita através do Posto Territorial de Tavira decorreu após uma denúncia de furtos em veículos no parque de estacionamento do Pego do Inferno, tendo os militares intensificado o patrulhamento e conseguido localizar o suspeito nas imediações.

No momento da abordagem foram apreendidos auriculares e um telemóvel, que eram provenientes de furtos, além de cerca de 10 doses de haxixe e duas doses de cocaína.

Após diligências policiais, foram ainda apreendidos um longboard elétrico, uma aparafusadora elétrica, seis plantas de canábis e uma balança de precisão.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tavira.