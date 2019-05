Homem detido por violência doméstica e ameaças de morte em Quarteira

Um homem de 35 anos de idade foi detido esta quarta-feira pela prática de crimes de violência doméstica, roubo, extorsão e violação de domicílio.

Segundo a acusação do Ministério Público, “há suspeitas de que o arguido terá ameaçar de morte e injuriar, frequentemente, a sua mãe”, com quem vivia em Quarteira, no concelho de Loulé. Há ainda suspeitas de “o arguido ter forçado a entrada em casa da ex-namorada e, em frente dos filhos menores desta, tê-la ameaçado de morte e agredido e ter-lhe exigido dinheiro”. “Logo depois, quando a irmã do arguido se deslocou a esse local, terá sido também agredida e ameaçada de morte pelo arguido”, acrescenta o MP.

Os factos remontam a janeiro e fevereiro deste ano, depois de o arguido ter obtido liberdade condicional num processo em que havia sido condenado na pena de oito anos de prisão.

“O arguido, que, depois dos factos, saíra do Algarve para paradeiro desconhecido, foi localizado e detido em Lisboa, neste fim de semana”, informa o MP, acrescentando que o arguido ficou em prisão preventiva.