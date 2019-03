Homem detido por violência doméstica, suspeito de agredir mulher e filhos menores no Algarve

Um homem de 49 anos de idade foi detido no Algarve pela prática de crimes de violência doméstica e de detenção de arma proibida, anunciou esta quinta-feira o Ministério Público de Faro.

O detido e a sua companheira, de 26 anos de idade, viveram juntos durante cerca de nove anos no Algarve.

Segundo a acusação, “há suspeitas de que, durante esse período e em várias ocasiões, o arguido tenha agredido a sua companheira com bofetadas, socos e cabeçadas”.

“Há, igualmente, suspeitas de que injuriou e ameaçou de morte a vítima, tendo-a também mantido trancada em casa, perseguido e controlado de forma sistemática o seu telemóvel e as suas redes sociais”, relata o MP de Faro, acrescentando que o arguido é ainda suspeito de ter agredido os filhos menores de ambos.

Submetido ontem a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva.

“A companheira do arguido teve teleassistência no decurso do processo e, juntamente com os filhos, foi acolhida em lugar seguro”, informa o MP, rematando que o inquérito está em segredo de justiça.