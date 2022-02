Homem morre esfaqueado na rua em Quarteira

Um homem com idade entre 50 e 60 anos foi morto esta tarde por um suspeito que se encontrava aparentemente alcoolizado junto do Intermarché de Quarteira, no concelho de Loulé, segundo apurou o JA.

Este homicídio ocorreu após uma discussão entre os dois homens, que resultou no uso de uma faca por parte do suspeito alcoolizado no outro indivíduo.

O homicida acabou por fugir do local e ainda não foi intercetado pelas autoridades, que realizaram manobras de reanimação na vítima, mas sem sucesso.

A Guarda Nacional Republicana e o INEM já se encontra no local junto ao corpo e aguarda a chegada da Polícia Judiciária.