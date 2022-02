Homem sofre paragem cardiorrespiratória na praia da Quinta do Lago

Foi na tarde desta terça-feira, 22, que um homem com cerca de 70 anos, de nacionalidade britânica, entrou em paragem cardiorrespiratória no areal, depois de se ter sentido mal enquanto caminhava na praia da Quinta do Lago.

O alerta foi recebido pelas 12:58, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que se encontrava um homem a necessitar de assistência na praia, tendo sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro.

No local já se encontravam elementos do INEM que iniciaram de imediato as manobras de reanimação à vítima, com recurso a um desfibrilador, tendo procedido posteriormente ao transporte da vítima, que apresentava sinais vitais, para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Faro tomou conta da ocorrência.