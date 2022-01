Homem suspeito de assaltar casa em Vilamoura no final do ano foi detido

O Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé, deteve no dia 8 de janeiro, um homem de 24 anos por furto qualificado a uma residência particular em Vilamoura.

No âmbito da investigação do furto, ocorrido entre 27 e 29 de dezembro, onde o suspeito aproveitou a ausência dos proprietários para realizar o ilícito, os militares da GNR encetaram diligências policiais e de investigação para apurar a localização e a identificação do autor do crime e para recuperar os artigos furtados.

Na sequência da investigação, foi possível proceder-se à localização do suspeito, culminando na sua detenção e na recuperação de diversos artigos furtados, destacando-se: duas viaturas ligeiras de alta cilindrada; um relógio; 14 fios de ouro; 1.100 euros em numerário; 46 moedas estrangeiras; e um comando da garagem.

O material recuperado encontra-se a ser alvo de análise e reconhecimento, a fim de ser devolvido aos legítimos proprietários.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Loulé.

Esta ação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Faro, do Posto Territorial de Setúbal e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).