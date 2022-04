Hortas tem novo gabinete de atendimento da Junta de Freguesia

A localidade das Hortas, junto a Vila Real de Santo António, ganhou na quinta-feira um novo gabinete de atendimento que evita assim deslocações de munícipes à sede de concelho.

Uma vez que os moradores desta zona são, na sua maior parte, de idade avançada, este novo gabinete evita grandes deslocações e gastos, uma vez que a maioria não possui carta de condução e recorria a táxis quando queriam dirigir-se à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

O gabinete fica localizado na Rua do Lusitano e foi criado em parceria com o Clube Equestre Amigos do Cavalo.

Para o presidente da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António, Valentim Santos, foi “um dia histórico”, que só foi possível “quando se alimenta um sonho” que “está a ser vivido”.

Álvaro Araújo, Valentim Santos e Célia Paz

Já o presidente da Câmara Municipal, Álvaro Araújo, recordou que este gabinete “era um pedido destas pessoas que também são de Vila Real de Santo António, um espaço onde pudessem ser atendidos pelo seu executivo”.

“Por isso isto é um marco histórico. Finalmente as Hortas têm um local onde possam ser atendidos pelos seus eleitos. Os hortenses podem sentir-se felizes por este objetivo. O executivo estará aqui para vos ouvir”, acrescenta.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António salientou que o executivo quer “que o cidadão tenha mais facilidade em fazer chegar aquilo que são as suas reivindicações e as suas reclamações”.

“Nós queremos que todos os vilarrealenses, sejam eles de Vila Nova de Cacela, de Monte Gordo ou de Vila Real de Santo António, sejam tratados por igual”, refere.

Álvaro Araújo aproveitou o momento para anunciar novidades relativamente à empresa privada responsável pela limpeza e recolha de resíduos sólidos urbanos do concelho, a Ecoambiente, que nos próximos dias irá divulgar calendários e horários de limpeza e deservagem para a população.

“Este é um assunto importante para todos nós. A Ecoambiente é a empresa que estava antes de nós chegarmos ao município e como sabem nem sempre as coisas corriam como nós gostaríamos que corressem”, começou por dizer.

Após a primeira reunião, que decorreu na quarta-feira, ficou em acordo a divulgação dos “dias da semana, a que horas e quantas vezes por semana” os funcionários da Ecoambiente vão limpar e deservar as ruas.

Essa informação será pública através da colocação de informação nas Juntas de Freguesia, nas cartas da fatura da água e nos contentores do lixo.

“Mais novidades virão proximamente. Há quem fale muito, há quem perca tempo a falar do que não sabe. Nós preocupamo-nos em trabalhar”, conclui.

A inauguração contou com a participação da presidente da Assembleia Municipal, Célia Paz e do presidente do Clube Equestre Amigos do Cavalo, José Amândio.

O gabinete vai funcionar à segunda-feira entre as 18:00 e as 19:30 com a presença de um membro do executivo, à terça-feira entre as 09:00 e as 11:00 e quinta-feira entre as 14:00 e as 16:00.