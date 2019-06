Hospitais algarvios já tratam doentes em casa

O projeto-piloto de hospitalização domiciliária chegou à região, há cerca de um mês, com oito doentes que estavam internados no hospital de Faro. Nos próximos meses, este projeto também vai estender-se à unidade de Portimão, permitindo aos doentes receber cuidados hospitalares e recuperar de uma doença em casa

O projeto-piloto de hospitalização em casa começou no passado dia 20 de maio, com oito doentes que estavam internados no hospital de Faro. Na unidade de Portimão, a mesma medida começará a ser implementada “no decurso do segundo semestre de 2019”, anunciou o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), realçando que este projeto permite aos doentes receber cuidados hospitalares em casa.

Ou seja, o doente que esteja hospitalizado no domicílio terá acesso aos medicamentos exatamente como se estivesse internado no hospital. Esta medida servirá, assim, como uma alternativa ao internamento convencional, mediante assistência contínua, tendo de ter a concordância do doente e da família.

O conselho de administração do CHUA adianta que, neste primeiro mês de atividade, a unidade de hospitalização domiciliária de Faro já beneficiou oito doentes e está a revelar-se uma experiência muito positiva. “Os doentes mostram-se bastante satisfeitos com este serviço de proximidade, por estarem junto das suas famílias e continuarem a usufruir da prestação de cuidados de saúde de nível hospitalar em casa, tal como se estivessem no hospital”, acentuam os responsáveis…

