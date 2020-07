Hospitais: Trabalhadores do CHUA fazem greve na próxima segunda-feira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os trabalhadores do SUCH – Serviços de Utilização Comum dos Hospitais, a prestar serviço no CHUA – Centro Hospital Universitário do Algarve, vão recorrer à greve na segunda-feira, 27 de Julho, para protestarem contra a falta de trabalhadores nos serviços e o despedimento dos trabalhadores com contratos a prazo, os baixos salários e o bloqueio patronal à revisão do Acordo de Empresa, a degradação das infraestruturas e equipamentos, anunciou hoje o Sindicato da Hotelaria do Algarve.

Os trabalhadores contestam a alegada falta de resposta da administração àqueles e outros problemas e reivindicações dos trabalhadores que se vêm arrastando há anos.

Além disso, os trabalhadores reclamam o pagamento de um subsídio de risco por estarem na “linha da frente do combate à COVID-19” e a realização de testes periódicos, pois estes trabalhadores estão em contacto permanente com os profissionais de saúde e os doentes. Para efeitos de trabalho e obrigações são considerados trabalhadores da saúde, mas depois, no que diz respeito a direitos, já são tratados como se não fossem trabalhadores da saúde.

Os trabalhadores irão concentrar-se às 10:00 no Hospital de Faro, para depois irem até à Administração Regional de Saúde do Algarve, onde às 11:00 será dada uma conferência de imprensa.