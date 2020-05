Hospital de Faro trocou corpos e funeral foi feito com o “cadáver errado”

O Conselho de Administração do CHUA confirmou hoje ao JA a existência de uma troca de cadáveres incidental no Hospital de Faro, na passada terça-feira, que levou a um enterro com a “pessoa errada”.

Sem admitir explicitamente a existência de erro, mas lamentando o sucedido, a administração do hospital assevera que transmitiu “pessoalmente aos familiares a sua preocupação”.

Em resposta escrita a um pedido de esclarecimento do JA, a administração informa também que foi instaurado um processo de inquérito “para apurar todas as responsabilidades” do caso.

O corpo de Lucinda Dias da Silva Pereira, 76 anos, residente em Olhão, ficou por ser entregue à sua família esta terça-feira e foi trocado por outro féretro, devido a erro do Centro Hospital Universitário do Algarve, informa o site de notícias Algarve Primeiro, que cita uma das filhas da defunta, com quem falou: “Fizemos o funeral de alguém que não nos pertence”, lamenta Mafalda Pereira.

O incidente ocorreu porque, devido à atual pandemia de COVID-19, os funerais decorrem com um máximo de familiares e amigos limitado a 10 pessoas e as urnas permanecem obrigatoriamente fechadas durante os velórios.

Mafalda Pereira afirma que se reuniu com Ana Paula Gonçalves, presidente do Conselho de Administração do CHUA, que lhe terá dito que esta situação “não chegou através de nenhum funcionário, chegou através da família por e-mail”. “Esta situação é muito grave, quero que sejam apuradas todas as responsabilidades, pelo que vou contactar o meu advogado”, disse ao site Mafalda Pereira.

Segundo a mesma familiar, o corpo de que se fez o velório “foi de uma senhora que era para ser cremada na tarde da passada terça-feira, em Albufeira”.

Mafalda Pereira exige agora que o hospital dê o acompanhamento correto deste caso e apoio psicológico a toda a família.

O corpo de Lucinda Pereira, encontra-se ainda na morgue do Hospital.