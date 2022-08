Hospital recebe falsa ameaça de bomba

A Unidade Hospitalar Terras do Infante, em Lagos, recebeu ontem, dia 31 de julho, uma falsa ameaça de engenho explosivo, anunciou o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A ameaça de bomba decorreu pouco antes das 21:00, tendo os protocolos de segurança sido ativados.

Segundo o comunicado, a atividade hospitalar “prosseguiu com normalidade” e o Conselho de Administração agradece “às autoridades competentes, aos nossos funcionários e doentes internados a calma e cuidados tidos nas operações necessárias nestas situações”.