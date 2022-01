Hospital de Loulé vai ter exames e consultas de Cardiologia Pediátrica 

O Hospital de Loulé anunciou que, a partir deste mês de janeiro, o exame diferenciado de Ecocardiograma fetal, Ecocardiograma transtorácico pediátrico e as consultas da especialidade de Cardiologia Pediátrica já podem ser realizadas no Hospital.

O Ecocardiograma Fetal é um exame que permite detetar anomalias cardíacas no feto e utiliza o mesmo equipamento das ecografias obstétricas, mas com o objetivo de avaliar a estrutura do coração fetal. Este exame é realizado sempre que há suspeitas de malformação no coração do feto ou em situações como histórico de malformações cardíacas dos familiares diretos ou doenças maternas. Outros motivos para a sua realização são a deteção de anomalias de cromossomas do feto (por exemplo a Trissomia 21) ou malformações de outros órgãos (cérebro, rins, ossos).

Este exame deve ser efetuado, idealmente, entre as 18 e as 24 semanas de gravidez, altura em que o feto já está suficientemente desenvolvido para se poder detetar qualquer alteração e permitir uma atuação adequada.

As consultas e exames são garantidos pela cardiologista pediátrica Dra. Inês Batista Gomes, cardiologista fetal e pediátrica com Certificação Europeia em Ecocardiograma transtorácico neonatal e pediátrico.

As consultas de Cardiologia Pediátrica são referenciadas pelo pediatra ou pelo médico de família e destinadas a bebés, crianças e adolescentes quando há suspeita de uma patologia cardíaca, nomeadamente um sopro cardíaco, dor torácica (“dor no peito”), palpitações e tonturas ou desmaios.

De acordo com o Hospital, esta especialidade tem também um papel importante na prevenção de morte súbita no desporto, com a avaliação cardíaca.

As consultas têm início a 22 de janeiro e as marcações podem ser realizadas através da página www.hospitaldeloule.com ou através do contacto telefónico 289 249 750.