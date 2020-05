Hospital de Portimão encerra UCI em plena pandemia

🔊 Ouvir Notícia



O Hospital de Portimão vai encerrar a unidade de cuidados intensivos para fazer obras no corredor de acesso. Os três pacientes com covid-19 que estavam a ser ventilados naquela unidade e que até agora, são os casos mais graves do Algarve, tiveram que ser transferidos para o Hospital de Faro.

A administradora do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Ana Paula Gonçalves, em declarações à SIC, informou que os doentes foram retirados devido ao mau estado do pavimento que dá acesso à UCI, uma vez que apresenta buracos com cerca de 8 centímetros de profundidade e 2 metros de largura, o que condiciona a passagem em segurança.

“Há já mais de uma ano, a antiga directora do serviço, tinha alertado para a elevada degradação do pavimento, tendo aquele centro hospitalar, lançado a concurso a obra de reabilitação. No entanto, apenas agora, em época de quebra económica, terá sido possível encontrar uma empresa interessada” afirmou Ana Paula Gonçalves.

O Hospital de Faro passa a ser o único a receber doentes “covid” que necessitem cuidados intensivos, permanecendo assim, pelo menos, nos próximos dois meses.

JA