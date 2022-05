Hospital Lusíadas investe em equipamento pioneiro no mundo

O Hospital Lusíadas Albufeira adquiriu, recentemente, um equipamento de nova geração de ressonância magnética, pioneiro no mundo, com o intuito de disponibilizar o acesso aos melhores cuidados de saúde na região algarvia.

A primeira Magnetom Free.Star do mundo, da Siemens Healthineers, foi instalada em Portugal na unidade hospitalar do Algarve do Grupo Lusíadas Saúde. Baseada numa abordagem tecnológica disruptiva, esta nova geração de ressonância magnética combina Inteligência Artificial com Deep Learning. O equipamento permite um diagnóstico mais rápido e com maior precisão e obtém, com tempos de aquisição mais reduzidos, uma imagem de qualidade superior e com melhor resolução de contraste. Possibilita, assim, a realização de exames de elevada acuidade diagnóstica e pode ser utilizado em diferentes áreas clínicas como Neurocirurgia, Neurologia, Oncologia e Ortopedia.

Pedro Oliveira, CEO das unidades Lusíadas Saúde no Algarve, contextualiza este investimento: “Estamos conscientes de que o diagnóstico mais célere e preciso de patologias de elevada incidência nacional é fundamental para um melhor acompanhamento de quem nos procura. A evolução tecnológica nesta área tem sido enorme e, por isso, assumimos uma atualização contínua dos nossos meios de diagnóstico, reforçando a nossa aposta na medicina preventiva”.

O novo equipamento de ressonância magnética permite a análise ao cérebro e regiões anatómicas adjacentes, articulações e ossos longos, tórax, vasos sanguíneos, coluna, abdómen e pélvis. As suas características específicas possibilitam também excelentes resultados em doentes com implantes metálicos, potenciando novas áreas de diagnóstico, como a ressonância magnética pulmonar.

O novo equipamento de ressonância magnética está disponível para a realização de exames previamente agendados e também para situações de urgência, 24 horas por dia.