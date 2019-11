Hotéis à beira-mar em vias de extinção

Olhando o mapa dos mais recentes chumbos das autoridades que superintendem o ordenamento do território, e cruzando-o com as intenções de reavaliação de projetos já manifestadas pela CCDR/Algarve, tudo indica que os dias do alojamento com os pezinhos (praticamente) dentro do mar estão a acabar. O JA fez esta semana o levantamento possível das 20 mil camas previstas para a faixa dos 500 metros a contar da linha de costa e falou com especialistas e ecologistas. Numa rara unanimidade, todos tecem elogios às intenções “revisionistas” da Coordenação regional e manifestam esperanças de que estejamos a assistir ao princípio do fim das construções sobre dunas e arribas, com o contribuinte a pagar no fim…

A julgar pela opinião unânime de especialistas, ambientalistas e da todo-poderosa CCDR/Algarve, as construções de habitações e hotéis em cima das dunas e à beira de arribas podem ter os dias contados Numa rara convergência de opiniões esta semana constatada pelo JA, um especialista e dois líderes de organizações ecologistas teceram elogios à atitude da Comissão de Coordenação da Região do Algarve CCDR/Algarve), que há três semanas prometeu “ponderar” um conjunto de planos territoriais incidentes na faixa com a largura de 500 metros a contar da chamada linha de costa. Todos integrados no novo Plano de Ordenamento Costeiro Odeceixe/Vilamoura, neste momento em fase de revisão. Na prática, todos na costa sul, de Lagos a Vilamoura.

Os dirigentes ambientalistas Francisco Ferreira, da Zero, e Luís Brás, da Almargem, coincidem em que se trata de uma oportunidade que a CCDR abriu à reavaliação dos 13 projetos previstos para aquela faixa dos 500 metros (que em alguns casos podem ir até 1 quilómetro), nos quais é prevista uma edificabilidade hoteleira e habitacional, ainda não concretizada, de quase 20.000 camas turísticas e 7.000 novos fogos fora de áreas urbanas tradicionais. Esses 13 projetos integram um conjunto de 47 para todo o Algarve.

As opiniões são partilhadas pelo especialista em ordenamento costeiro Óscar Ferreira, da Universidade do Algarve, para quem a intenção da CCDR abre portas à “possibilidade de chamar a atenção, divulgar as manchas que assinalam novos projetos, indicar-se a faixa dos 500 metros, indicar-se que estas são zonas problemáticas e tem que haver oportunidade neste POC de minimizar qualquer risco para populações e ambiente em potenciais ocupações destas zonas”.

Para ler o resto do artigo leia a edição do JORNAL DO ALGARVE em papel a partir de 14 de novembro de 2019