Hotéis: Taxa de ocupação foi de 14% em maio, segundo AHETA

A taxa de ocupação global média/quarto nos hotéis do Algarve foi de 14% durante o mês de maio, 80% abaixo do valor registado em 2019, último ano de normalidade turística da região, anunciou a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Também relativamente a maio de 2019, o mercado nacional no mês passado baixou 28,6% e o externo 85,0%.

Em valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação cama regista uma descida média de 86,3% e o volume de vendas uma descida de 80,6% face ao mesmo período de 2019.

As descidas são homogéneas e afetaram, negativamente, todos as categorias de estabelecimentos e áreas geográficas, conclui a AHETA.

PUB