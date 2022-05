Hotel algarvio recebe prova especial do Masterchef Espanha

O Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, no Carvoeiro (Lagoa), foi o local escolhido pela equipa de produção do programa Masterchef Espanha para gravar uma emissão especial que une os sabores portugueses às imagens únicas da costa algarvia.

Durante três dias uma equipa com mais de 80 pessoas preparou ao pormenor a emissão especial. A cozinha do Masterchef foi montada junto à piscina do hotel, tendo como fundo o oceano Atlântico, e foi aí que os concorrentes foram desafiados a preparar um menu português com quatro pratos, criado pelo reconhecido chef Henrique Sá Pessoa. O menu de inspiração algarvia, onde não faltou o atum, os carabineiros ou a laranja, foi servido nos jardins do hotel para 100 personalidades residentes no Algarve, que testaram as capacidades culinárias dos concorrentes.

O programa colocou à prova a equipa de profissionais do hotel. A emissão envolveu 80 pessoas que participaram na montagem de cozinha recriada ao ar livre junto à piscina. Foram também utilizadas nove câmaras e um drone para a captação de imagens.

O programa do Marterchef Espanha, filmado no Algarve, está disponível aqui.