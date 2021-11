Hoteleiros contestam críticas da FESAHT e abrem caminho à negociação

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) contesta as críticas dos manifestantes que se juntaram no Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, a decorrer em Albufeira.

No seguimento do protesto desta quinta-feira, da Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), a AHP contesta as críticas dos trabalhadores aos salários e à falta de valorização, afirmando que estão disponíveis para negociar e que aguardam reunião na DGERT para a revisão da contratação coletiva.

Foi dado início à revisão desse contrato em 2012, no entanto, ao fim de anos de tentativas de aproximação, foi reconhecido que não era possível chegar a consenso e recorreu-se ao mecanismo previsto na lei: mediação na DGERT, entidade do Ministério do Trabalho. Também aí o processo está a correr desde 2016, tendo sido interrompido durante estes últimos quase dois anos, em razão da pandemia”, começa por explicar a AHP em comunicado, acrescentando que a celebração de um Contrato Coletivo de Trabalho exige muito mais do que a revisão das tabelas salariais”, uma das reivindicações da FESAHT.

Diz a AHP que os salários que estão a ser praticados na hotelaria “são já superiores aos fixados nas tabelas dos sindicatos” e que as “condições e termos do exercício da função são igualmente valorizadas pelos trabalhadores e empregadores.

“A AHP está sempre disponível para negociar, pelo que é falso que se recuse a fazê-lo, como afirma a FESAHT. A associação encontra-se neste momento a aguardar a marcação da reunião com o mediador do Ministério do Trabalho, onde terão de ser ponderadas se e como poderão prosseguir as negociações”, refere a associação hoteleira ainda no comunicado de reação ao protesto.

Garante o sindicalista que “nenhuma associação até hoje iniciou o processo de negociações do contrato coletivo de trabalho”, mas que se isso acontecer e se “respeitarem os direitos, o horário de trabalho, não faltará trabalhadores”.

“O que pretendemos é que a Associação dos Hotéis de Portugal, que não cumpre o contrato coletivo de trabalho celebrado com a FESAHT em 2008, o cumpra e que o faça cumprir junto dos seus associados, porque muitos patrões não cumprem os dois dias de folga, não pagam feriados a 200%, não pagam as horas extras”, realça ainda, acrescentando que “ninguém aguenta com o salário mínimo de 665 ou 670 euros”, concluiu.

