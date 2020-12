HPA Gambelas tem piso renovado e mais-serviços

A expansão do 2º piso do HPA Gambelas (Faro) entra hoje em funcionamento, assinalando os 11 anos da unidade.

Hospital Particular do Algarve (HPA) de Gambelas fica assim com uma área de1.200 m2, uma nova sala de pequena cirurgia e uma zona para técnicas e exames especiais endoscópicos de Gastroenterologia, Pneumologia e Urologia.

Segundo o Grupo HPA, o Centro Oncológico e o serviço de Ginecologia/Obstetrícia triplicaram a sua capacidade de acolhimento e tratamento.

“Apesar das dificuldades que todos sentimos nos últimos meses, foi possível cumprir um projeto que já tinha 2 anos e que acreditamos nos possibilitará oferecer serviços com melhor qualidade ao nível do atendimento, sendo essa a nossa maior aspiração”, acrescenta.

Estas alterações permitiram ao HPA Gambelas criar um novo serviço de internamento de Ginecologia/Obstetrícia, com Puerpério, Maternidade, Bloco de Partos e Recobro, além de uma nova ala de quartos particulares.

As modificações terão também repercussão no atual piso das consultas externas, ao permitir que os serviços que aí permanecem possam melhorar também ao nível do espaço e funcionalidade.

