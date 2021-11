“Hub Azul” para a economia do mar vai nascer no Algarve

O Governo vai investir 87 milhões de euros em centros de investigação e de desenvolvimento de produtos para a economia do mar no Algarve, mas também em Lisboa, Oeiras, Peniche, Aveiro e Porto, revelou esta terça-feira, Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar.

O intitulado “Hub Azul”, terá um financiamento de 87 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e abrange “infraestruturas para instalar no Algarve, Peniche, Aveiro, Porto e uma parte mais central em Lisboa e Oeiras para desenvolver as grandes tecnologias e promover a ligação entre as academias e as indústrias e os empreendedores em contextos da biotecnologia azul, das energias oceânicas, robótica submarina, das engenharias, construção naval”, afirmou Ricardo Serrão Santos.

O governante, que falava na abertura da Expo Fish Portugal, em Peniche, a primeira feira internacional virtual de pescado fresco ou transformado, explicou que o investimento visa “potenciar o setor da transformação do pescado e a biotecnologia” e promover uma maior ligação entre a investigação científica e as indústrias do setor.

Mais do que centros de investigação, o ministro disse que vão ser “centros de produção de produtos na parte da biotecnologia azul, para aumentar o número de patentes nacionais”.

Neste momento, estão a ser formados consórcios e os anúncios vão ser lançados em janeiro.

O “Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul’, vai ter infraestruturas (novas e existentes) costeiras com acesso à água, laboratórios e zonas de teste, locais para prototipagem, “scale-up” pré e industrial e espaço de incubação e alavancagem de empresas, criando “uma plataforma física e virtual em rede para dinamizar a bioeconomia azul e outras áreas emergentes da economia do mar descarbonizante em Portugal e na Europa”.

Este “Hub Azul” pressupõe ainda “uma estreita ligação às universidades nacionais, principalmente às escolas com formação superior direcionada para o mar, e aos centros de formação profissional do mar”.

