Hugo Sousa e “Pipoca Mais Doce” espalham humor por Portimão e Faro

O comediante Hugo Sousa e a blogger “A Pipoca Mais Doce” (Ana Garcia Martins) vão trazer boa disposição ao Algarve, com dois espetáculos de comédia a realizar em Portimão e Faro, respetivamente.

O primeiro espetáculo acontece no dia 28 de setembro, com o comediante nortenho Hugo Sousa a atuar no Teatro Municipal de Portimão, onde vai apresentar a sua nova tour “Fora do Contexto”.

Depois do sucesso do seu último espetáculo de stand-up comedy, chamado “Maturado”, Hugo Sousa regressa agora aos palcos com o seu humor de observação e muitas histórias hilariantes para contar. Segundo Hugo, toda a gente se depara com situações caricatas, mal-entendidos e embaraços, porque alguém está “Fora do Contexto”. Assim é esta tour, uma viagem por esses momentos.

A tour tem início em Portimão, a 28 de setembro, às 22h00, e arranca depois em outubro para Viseu, Almada, Porto, Coimbra, Braga e Lisboa.

Por seu lado, a blogger “A Pipoca Mais Doce” (Ana Garcia Martins), estará no Teatro das Figuras de Faro, no dia 4 de outubro, com o seu primeiro espetáculo de stand-up comedy, intitulado “Agora deu-me para isto”.

Depois do seu sucesso na participação do “Roast” de homenagem aos 15 anos da SIC Radical, Ana Garcia Martins tem ingressado no mundo do stand-up comedy. Desde 2017 que tem feitos várias participações em espetáculos de comédia, destacando-se a sua participação no “Levanta-te e Ri”.

Recentemente, podemos vê-la no “Roast” ao Toy, onde mais uma vez brilhou, tendo por isso sido convidada a ser a mestre de cerimónias no “Roast”, realizado em julho, a José Castelo Branco.

“Agora deu-me para isto” irá explorar temas como filhos, roupa, sexo, dietas, cores de vernizes e poses de instagram.

Os bilhetes para os espetáculos de Hugo Sousa e Ana Garcia Martins custam entre 12 a 16 euros.