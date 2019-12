Humor, tradição e muita música no arranque do novo ano

Humor, magia e celebração de tradições preenchem a agenda do Algarve para dar as boas-vindas a 2020. São dezenas de eventos preparados para os milhares de residentes algarvios e de turistas, que escolhem a região para receber uma nova década, e que podem já ser consultados no «Guia Algarve» para janeiro, disponível para download aqui.

O ano arranca com o festival de humor Solrir que, entre 01 e 04 de janeiro, leva ao palco do auditório do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, nomes de artistas de luxo como Eduardo Madeira, Manuel Marques, Fernando Rocha, Aldo Lima, Nilton, Serafim e Marco Horácio com o seu personagem Rouxinol Faduncho.

O primeiro mês do ano reserva também muita magia com o espetáculo Impossível ao Vivo, trazido por um dos mais premiados mágicos internacionais, o português Luís de Matos, que se apresenta no Teatro das Figuras, em Faro, nos dias 16, 17, 18 (com sessões às 21h30) e 19 de janeiro (com sessão às 17h00).

Janeiro é, igualmente, sinónimo de tradição e, por isso, diversos os encontros e espetáculos de charolas acontecem em toda a região, desde Tavira, a São Brás de Alportel, passando por Paderne, Silves a Faro. É precisamente a capital algarvia que recebe o 39.º Encontro de Charolas da Cidade de Faro, o último grande espetáculo dedicado a esta expressão popular (dia 12, às 15h00, no Teatro das Figuras).

A música é um dos pontos fortes da agenda para o início do ano. Entre os destaques estão os concertos de Rodrigo Leão (04 de janeiro, às 19h00) e de Salvador Sobral (24 e 25 de janeiro, às 21h30), que decorrem no Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em Lagos.

Como já vai sendo hábito, o programa cultural «365 Algarve» presenteia residentes e turistas com uma diversidade de atividades para todos os gostos. A 01, 03, 04 e 05 de janeiro, no âmbito do Novo Ano, Novo Circo, as companhias Le P’tit Cirk e Collectif Malunés apresentam em Monchique os espetáculos Les Dodos e Forever Happily…, respetivamente. Durante todo o mês, continuam a chegar os momentos musicais do Jazz nas Adegas. Todas as informações sobre estas e outras propostas culturais para o mês de janeiro, disponíveis em www.365algarve.pt.

Todas as informações destas e de outras sugestões na edição de janeiro de 2020 do «Guia Algarve», a agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.