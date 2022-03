HUMORFEST 2022 traz Ana Arrebetinha a Lagoa

O Festival de Humor de Lagoa (HUMORFEST 2022) celebra o Dia Internacional da Mulher com o espetáculo “Coisas de Mulheres” da humorista Ana Arrebentinha, no dia 08 de março, pelas 19:30 no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

“Em cima de um palco são expostas todas as questões às quais nenhuma mulher é indiferente e das quais nenhum homem sai como inocente. As dietas, os filhos que existem ou não, as roupas, os casamentos, o sexo e muitos mais temas serão abordados de forma crítica e atípica”, segundo pode ler-se na sinopse do espetáculo.

“Coisas de Mulheres é um monólogo intensamente humorístico na abordagem que faz ao universo feminino. Interpretado por Ana Arrebentinha, decerto levará a espectadora, e não menos o espectador, a rever-se nas situações relatadas, como quem ri ao espelho”, refere a autarquia em comunicado.

Os ingressos custam 10 euros (20% desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda nas bilheteiras da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Programa HUMORFEST 2022:

05 de março – 19:00 | Monólogos da Vagina

19 de março – 19:00 e 20 de março – 17:00 | Monólogos do Pénis

26 de março – 19:00 | Pedro Tochas | Escolhas

07, 08 e 09 de abril – 19:45 | 10 de abril – 14:00 | Nunsense