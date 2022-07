Idosos caminharam mais de 36 mil quilómetros em Castro Marim

Em apenas um ano, através do projeto “Volta ao Monte”, os idosos do concelho de Castro Marim percorreram mais de 36 mil quilómetros para atenuar a inatividade física, mental e o isolamento social, anunciou a Odiana.

Ao todo foram dados mais de 50 milhões de passos por 41 idosos com uma média de idades de 74 anos, que fizeram uma média de 2,5 quilómetros por dia em três localidades e por nove percursos diferentes.

Depois de um ano de projeto, agora é altura de reavaliação do estado geral de saúde e de qualidade de vida dos participantes, com a Universidade do Algarve a realizar testes de medição da composição corporal, avaliação da força muscular e estado cognitivo e mental entre os dias 28 e 30 de junho.

Esta reavaliação tem como objetivo “efetuar uma primeira análise do impacto da atividade «caminhadas» no bem-estar dos beneficiários, sendo que os resultados serão divulgados no final do projeto”.

“Volta ao Monte” arrecadou recentemente o segundo lugar no “Prémio de Boas Práticas 2022 Algarve Active Ageing” e continua a promover até ao final do ano várias caminhadas regulares no interior do concelho de Castro Marim, nomeadamente nas localidades de Alta Mora, Furnazinhas e Azinhal.