IEFP certifica 48 profissionais através dos Centros Qualifica

Os Centros Qualifica de Faro e de Albufeira, do Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Faro, entregaram diplomas a 48 candidatos certificados.

A cerimónia foi presidida pela delegada Regional do Algarve do IEFP, Madalena Feu, tendo tido, ainda na mesa de honra, as presenças da diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro, Fátima Cortes, e da coordenadora do Centro Qualifica, Paula Marujo, que procedeu ao encerramento do evento.

A delegada Regional do Algarve do IEFP felicitou todos os candidatos presentes pela aposta no desenvolvimento no processo de RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências) e sublinhou que “o empenho dos candidatos e equipa, traduzido nos resultados obtidos, constituem um motivo de orgulho para a instituição”.

Foram entregues diplomas escolares de nível Básico, Secundário e Profissional nas saídas de Eletricista de Instalações, Serralheiro Civil, Eletromecânico de Refrigeração e Climatização, Técnico Administrativo, Esteticismo, Cozinheiro e Agente em Geriatria.

As entidades empregadoras, com trabalhadores presentes, entre as quais a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, representada pelo seu provedor, Júlio Pereira, deram o seu testemunho acerca do processo.

Também os formandos e formadores fizeram uma apreciação a este funcionamento, a seu ver, “muito positivo e com evidente mais valia” para a progressão profissional dos diplomados.

Depois da cerimónia de entrega de diplomas, a coordenadora do Centro Qualifica do Centro Emprego e Formação Profissional de Faro, Paula Marujo, tomou a palavra e focou o empenho não só dos Técnicos de Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências, como, também, dos formadores de nível escolar e nível profissional.

Os Centros Qualifica são centros especializados em qualificação de adultos, vocacionados para a informação, o aconselhamento e o encaminhamento para ofertas de educação e formação profissional de adultos, assegurando ainda o reconhecimento, validação e certificação de competências escolares e/ou profissionais, tendo como premissa fundamental a valorização das aprendizagens que foram adquirindo ao longo da vida, em contextos formais e/ou informais.

Visam, portanto, dar continuidade ao percurso de qualificação escolar e/ou profissional para uma melhor integração ou progressão no mercado de trabalho, a partir das experiências e dos adquiridos ao longo do seu percurso de vida.

Os Centros Qualifica do IEFP funcionam junto dos Centros de Emprego e Formação Profissional. Para além do IEFP, também algumas escolas do Ensino Secundário e outras entidades formadoras possuem centros desta natureza.