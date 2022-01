Igor chega emprestado pelo Ceará para reforçar defesa do Portimonense

Brasileiro assinou contrato por época e meia

O lateral-direito brasileiro Igor vai representar o Portimonense por época e meia, emprestado pelo Ceará, com os algarvios a disporem da opção de compra do passe no final desse período, segundo avançou hoje o Record.

O negócio foi ontem anunciado no Brasil e Igor viajará para Portugal em breve, a fim de preencher uma das lacunas no plantel às ordens de Paulo Sérgio, que conta com apenas um lateral-direito de raiz, Moufi. Fica assim, para já, afastada a vinda de Mancha (Chapecoense)

Igor disputou 15 jogos na última edição do Brasileirão e estava há muito na agenda do Portimonense, mas só agora se criaram as condições para a sua contratação. O Ceará garantiu recentemente dois jogadores para o lado direito da defesa, Michel Macedo e Nuno Paraíba, e Igor ficou sem espaço, surgindo o empréstimo aos alvinegros como uma boa solução para o futuro imediato do jogador.