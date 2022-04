Igreja matriz de Giões reabre após obras de restauro

A Igreja da Nossa Senhora da Assunção, localizada em Giões (Alcoutim), reabriu no dia 03 de abril, após obras de restauro dos altares e pintura da cobertura da Capela Mor.

A cerimónia iniciou-se com a Missa de Acão de Graças, presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, seguida da Sessão Solene com intervenção das entidades envolvidas no processo e no financiamento do projeto, nomeadamente o Diácono Albino Martins (Paróquia de Giões), José Afonso (Junta de Freguesia de Giões), Rosa Palma (vereadora da Câmara Municipal de Alcoutim), Jorge Botelho (deputado na Assembleia da República) e José Apolinário, presidente da CCDR Algarve.

Com o objetivo de reabilitar o património, respeitando e defendendo a memória das raízes culturais do local, a Paróquia de Giões submeteu uma candidatura em 2017 ao Subprograma 2, no âmbito do Programa de Equipamentos de Utilização Coletiva.

A candidatura então aprovada, permitiu em 10 de fevereiro de 2019 inaugurar a primeira fase do projeto, que incidiu na reparação da cobertura e na estabilização de problemas estruturais.

Em agosto 2019, graças ao apoio da Associação Grito da Alegria, foi possível recuperar dois altares laterais, dedicados a Nossa Senhora de Fátima e a São Pedro.

Todo o processo, segundo a autarquia, levou à presentação de uma nova candidatura e uma nova aprovação do subprograma, que permitiu a reparação e pintura alusiva a Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Giões, existente na Cobertura da Capela Mor (século XVIII), do altar principal e de dois altares laterais (Cristo Crucificado e Nossa Senhora das Neves).

O investimento das várias empreitadas ascendeu aos 156.635,00 mil euros, que contaram com o apoio do Estado Português, Município de Alcoutim, Junta de Freguesia de Giões, Associação Grito da Alegria, Diocese do Algarve e outras entidades e particulares.