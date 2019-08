II Arraial Escutista em Tavira

Pelo Segundo ano consecutivo, o Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas vai realizar o seu II Arraial Escutista, no dia 14 de Agosto de 2019 junto ao Mercado Municipal (antigo espaço das docas), em Tavira, com início marcado para as 18h e entrada gratuita.

A primeira edição realizada em 2018 foi um verdadeiro sucesso com uma adesão excecional por parte da Comunidade de Tavira. Em 2019 o Arraial Escutista está de volta para a sua segunda edição, inserido já nas campanhas de angariações de fundos do Agrupamento para a participação no EuroJam 2020 a realizar-se na Polónia, em 2020. Este ano o evento realiza-se num local diferente do ano anterior, contudo a qualidade será a mesma, sendo este ano junto ao Mercado Municipal (antigo espaço das docas), e conta já com a animação musical a cargo do Grupo Reflexo, Zumba, Bifanas, Caracóis, Petiscos, etc. Com início previsto para as 18h e entradas gratuitas, será sem dúvida um final de tarde e início de noite muito animado.

O Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português, é uma associação criada em 1923 cuja finalidade é a educação integral de crianças e jovens de ambos os géneros, com base no voluntariado adulto, que conta com mais de 73000 associados a nível nacional e mais de 40 milhões em todo o mundo. Desta forma, o CNE é uma associação sem fins lucrativos e de utilidade publica reconhecida pelo Governo Português.