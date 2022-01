II Liga: Surto de covid-19 faz adiar jogo entre Farense e Académica

O jogo entre o Farense e a Académica, da II Liga de futebol, agendado para esta quinta-feira, dia 6, em Faro, foi adiado devido à existência de vários casos de covid-19 no plantel dos “estudantes”.

Fonte da Académica disse à agência Lusa que existem sete jogadores do plantel principal infetados, mas que o número pode vir a aumentar, já que o clube está a realizar testes com frequência.

O encontro da 17.ª jornada foi reagendado para 03 de fevereiro, pelas 20:15, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional na sua página na Internet.

O Farense ocupa a 16.ª e antepenúltima posição do campeonato da II Liga, com 14 pontos, enquanto a Académica é 17.ª e penúltima classificada, com oito pontos.