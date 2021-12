Ilha do Farol ganha novo gerador

A E-REDES instalou um novo gerador móvel na ilha do Farol, em Faro. Este equipamento, com um investimento de cerca de 55 mil euros, vai substituir o anterior, que já se encontrava em final de vida útil e vai funcionar como um back up para a rede de Baixa Tensão (BT).

O novo gerador agora instalado tem uma potência de 400 kVA, o que reforça consideravelmente a capacidade disponível relativamente ao anterior, que dispunha de 300 kVA.

A Ilha do Farol/Culatra é alimentada através de um cabo subaquático de Média Tensão (MT) de 15 kV que, desde os primeiros anos da década de 90 do século passado, faz a travessia entre as Ilhas da Armona e a ilha do Farol/Culatra, levando a energia elétrica a esta Ilha e ao Farol.

Por se tratar de uma ilha, os trabalhos de instalação deste novo gerador obrigaram a procedimentos de maior dimensão, como o carregamento do gerador para um batelão no porto comercial de Faro, a chegada do batelão à ilha, o transporte do gerador para as imediações do Posto de Transformação de Distribuição (PTD) ali existente, recorrendo a escavadora, e, finalmente, a instalação e ligação do novo equipamento ao Posto de Transformação de Distribuição (PTD).

A obra agora realizada, com um investimento de cerca de 55 mil euros, traduz-se numa mais valia para o abastecimento de energia elétrica à ilha.

A E-REDES, antiga EDP Distribuição, é responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental, em Baixa, Média e Alta Tensão.

