Imigrante deu à luz o primeiro bebé algarvio do ano

Nasceu no Hospital de Portimão, às 12:19 de sábado, 1 de janeiro, o primeiro bebé dado à luz no Algarve neste novo ano de 2022. É um menino.

Filho de Sabina Javela, 33 anos, natural de Angola, e do português Fernando Martins Lopes, 56 anos, Rafael Vicente Lopes nasceu com um peso de 3,165 kg, com parto de cesariana.

É o terceiro filho de Sabina (os irmãos têm oito e 10 anos) desta imigrante residente em Aljezur, que está em Portugal há seis anos, vinda diretamente de Angola, trabalhadora da restauração na mesma vila do barlavento algarvio em que reside.