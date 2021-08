Fine & Country adquire imobiliária local e muda-se para o centro de Tavira

A Imobiliária Fine & Country Tavira comprou recentemente a conhecida Manor Properties, fundada em 2014, anunciou a empresa, sustentando que a localização privilegiada da nova sede, no centro de Tavira, e o portfólio de propriedades são “uma oportunidade para consolidar o crescimento da marca no Sotavento”.

“Iniciámos as operações em 2015, em frente ao porto de Santa Luzia, uma localização que serviu muito bem para conhecermos melhor o mercado do Sotavento algarvio”, diz David Holder, um dos gerentes da Fine & Country Tavira.

“Mas agora encontrámos a oportunidade perfeita para melhor servir os nossos clientes”, com a aquisição da antiga imobiliária local Manor Properties e todo o seu portfólio de propriedades. A sede, na Praça Dr. António Padinha, fica num local privilegiado no centro de Tavira.

“Estamos a crescer e a consolidar a presença da nossa marca nesta zona do Algarve e agora temos uma oferta reforçada. Sabemos que o sucesso também passa pela proximidade e por isso o novo escritório é tão importante para a nossa equipa”, acrescenta Holder que partilha a gestão da agência com Emannuelle Deschamps.

A Fine & Country está presente em toda a região, com escritórios na Praia do Carvoeiro, Almancil e Tavira. Atua em estreita colaboração com outros escritórios em Portugal, com a sede global em Londres e com uma rede global de mais de 300 agências. Empresa de ponta do ramo imobiliário, está presente em mais de 18 países e continua em expansão, com a recente abertura de escritórios em Hong Kong e mais inaugurações previstas para breve na Tailândia, Croácia e outros locais.

