Imortal: Equipa sénior feminina garante subida à Liga Portuguesa

A equipa de sénior feminina do Imortal TCARS garantiu no sábado, dia 19 de março, a subida à Liga Betclic, a Liga Portuguesa de Basquetebol, depois de derrotar o Sanjoanense em São João da Madeira, anunciou o clube.

PUB

O emblema de Albufeira mantém-se no campeonato nacional da primeira divisão e “alcança um feito histórico no clube e na região do Algarve ao alcançar o principal escalão de basquetebol nacional feminino”, segundo o comunicado do Imortal.

A equipa conta com as jogadoras Sofia Queiroz, Inês Jesus, Gabriela Batista, Soraia Carvalho, Márcia Carvalho, Telma Fernandes, Érica Baptista, Monique Pereira, Joana Ramos, Rosinha Rosário e Laura Garrido, guiadas pelo treinador Ricardo Xufre, sob a direção de Paulo Amorim.

Já a equipa técnica é composta pela fisioterapeuta Mais Care, Ana Ferreira, o preparador físico Miguel Martins e a seccionista Rita Vieira.