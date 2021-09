In Loco abre concurso para aumentar armazenamento de vinho

A In Loco abriu este mês um concurso para apresentação de candidaturas para aumentar a capacidade de armazenamento de vinho, anunciou a associação.

As candidaturas para este apoio, no âmbito da operação “Pequenos investimentos na transformação e comercialização”, estão abertas até ao dia 22 de outubro.

Com estas candidaturas, pretende-se “contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas e promover o aumento da capacidade de armazenagem de vinho”, segundo o comunicado.

Pretende-se também apoiar “a aquisição de equipamentos destinados a aumentar a capacidade de armazenagem de vinho, designadamente, depósitos em aço inox”, com um investimento elegível igual ou superior a 10 mil euros e inferior ou igual a 200 mil euros.

Estes apoios serão entregues sob a forma de subsídio não reembolsável, na modalidade de custos simplificado, de 3900 euros a 9999 euros, de acordo com a capacidade do depósito.

Uma vez que se trata de um anúncio com investimento elegível determinado com base numa tabela normalizada de custos unitários, não será necessário apresentar orçamentos.

Os investimentos devem estar localizados no território do Interior Algarve Central, abrangendo as freguesias de Guia e Paderne, Santa Bárbara de Nexe, Conceição e

Estoi, Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, São Sebastião e Querença, Tôr e Benafim, Pechão e Moncarapacho e Fuseta, São Brás de Alportel, São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra, Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo e Luz de Tavira e Santo Estêvão.

PUB