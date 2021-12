In Loco abre concursos de apoio para agricultura e renovação de aldeias

A In Loco vai abrir durante o mês de dezembro vários concursos de apoio para a produção e venda de produtos agrícolas e para a renovação de aldeias, anunciou a associação.

Entre os dias 20 de dezembro e 11 de fevereiro estará aberto o concurso para “Pequenos investimentos na exploração agrícola”, que devem “promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores e contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola”, segundo o comunicado da In Loco.

Nos mesmos dias, abrirá também o concurso de “Cadeias curtas e mercados locais”, cujos objetivos são “promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos da época, frescos e de qualidade, bem como fomentando a confiança entre produtor e consumidor e incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para a diminuição da emissão de gases efeito de estufa através da redução de custos de armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de distribuição”.

Já entre os dias 27 de dezembro e 18 de fevereiro estará disponível o concurso de apoio “Renovação de aldeias”, que pretende “preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, bem como dos elementos que constituem o património imaterial de natureza cultural e social dos territórios; criar ou melhorar infraestruturas de coletividades locais, onde as populações possam desenvolver atividades culturais, desportivas, bem como atividades de empreendedorismo social de base comunitária”.

Estes apoios variam entre os 40% e os 80% do investimento elegível, sob a forma de subsídio não reembolsável.

Estes investimentos devem estar localizados no interior do Algarve Central, nas freguesias de Guia, Paderne, Santa Bárbara de Nexe, Conceição, Estoi, Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, São Sebastião e Querença, Tôr e Benafim, Pechão, Moncarapacho e Fuseta, São Brás de Alportel, São Bartolomeu de Messines, São Marcos da Serra, Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo, Luz de Tavira e Santo Estêvão.

Estes apoios estão inseridos na Estratégia de Desenvolvimento para o Interior do Algarve Central, cujas candidaturas são financiadas pela medida 10 “LEADER” do PDR2020.

