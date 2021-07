In Loco abre novo concurso para apoiar pequenos investimentos agrícolas

A associação In Loco abriu este mês concursos para apresentação de candidaturas para apoiar pequenos investimentos agrícolas, entre 7 de julho e 10 de setembro, na qualidade de entidade gestora do Grupo de Ação Local para o Interior do Algarve Central.

“Esta continua a ser a medida com maior procura neste território, pelo que decidiu o Órgão de Gestão canalizar mais verba para abrir de novo este concurso”, refere a associação.

Este concurso tem como objetivos principais “promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores” e “contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola”, segundo o comunicado.

O investimento nas explorações deve ser igual ou superior a 1000 euros e igual ou inferior a 40 mil euros, sendo os apoios entre 40% e 50% do investimento elegível, sob a forma de subvenção não reembolsável.

Todos os investimentos devem ser aplicados no território do interior Algarve Central, nas seguintes freguesias: Guia, Paderne, Santa Bárbara de Nexe, Conceição, Estoi, Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, São Sebastião, Querença, Tôr e Benafim, Pechão, Moncarapacho e Fuseta, São Brás de Alportel, São Bartolomeu de Messines, São Marcos da Serra, Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo, Luz de Tavira e Santo Estêvão.

