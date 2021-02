In Loco apoia criação de emprego com 3,2 milhões de euros

A In Loco, na qualidade de entidade gestora do Grupo de ação Local para o interior do Algarve Central, aprovou esta semana 24 candidaturas do programa “+CO3SO Emprego”, que vão criar 57 novos postos de trabalho com um apoio de cerca de 3,2 milhões de euros, anunciou a associação.

A análise resultou numa taxa de aprovação de 53% dos incentivos para o Interior, para as freguesias de baixa densidade, para o Urbano, para o restante território, e para o Empreendedorismo Social, destinado a entidades da economia social.

As micro e pequenas empresas e empresário em nome individual com candidaturas aprovadas dispõem agora de um apoio financeiro para contratar desempregados, inativos ou oara criar o próprio emprego.

“O apoio a conceder, através do Fundo Social Europeu, ascende a quase 3,2 milhões de euros e destina-se a financiar, a fundo perdido, as remunerações, encargos sociais e outras despesas relacionadas com a criação de emprego, por um período de 36 meses”, refere a associação em comunicado.

Segundo a In Loco, houve muita procura por estes apoios, o que levou a um reforço da dotação dos avisos em mais de 2,5 milhões de euros.

As candidaturas aprovadas para o interior do Algarve Central abrangem as freguesias de Guia, Paderne, Santa Bárbara de Nexe, Conceição e Estoi, Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, São Sebastião e Querença, Tôr e Benafim, Pechão, Moncarapacho e Fuseta, São Brás de Alportel, São Bartolomeu de Messines, São Marcos da Serra, Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo, Luz de Tavira e Santo Estêvão.

PUB