In Loco lança guia para apoiar o abastecimento sustentado de cantinas

A publicação da Associação In Loco congrega informação essencial ao desenvolvimento de processos de abastecimento de cantinas locais em circuitos curtos agroalimentares.

O projeto teve como objetivo principal preparar agentes locais para o desenho e implementação de sistemas de abastecimento de restauração coletiva com produção local, nos concelhos da região do Algarve. Para tal, ao longo de um ano, foram envolvidos os diferentes intervenientes dos sistemas alimentares locais em espaços de formação, reflexão e de discussão acerca da temática, com a constituição de um grupo de trabalho que foi mesmo alargado a atores fora da região.

Desenvolveu-se um processo de capacitação que possibilitou, numa primeira fase, o entendimento das questões-chave associadas aos sistemas alimentares globais e às lógicas predominantes de abastecimento e, em fases posteriores, a partilha de boas práticas, o intercâmbio de conhecimentos e também um olhar crítico sobre como construir sistemas alimentares mais sustentáveis nos diferentes territórios e como solucionar as problemáticas comummente sentidas na sua implementação.

O trabalho de criação do guia partiu de uma análise aplicada à prática, de oportunidades e constrangimentos à implementação de modelos alimentares alternativos, baseados em circuitos curtos de produção e de consumo.

O caminho para o desenvolvimento do Guia foi um processo participativo e colaborativo, com vista à tomada de consciência para a responsabilização da sociedade civil e dos atores locais na importância da transição para sistemas alimentares mais responsáveis e sustentáveis e para a governança local.

O “Guia como implementar um Sistema Alimentar Local em Cantinas”, agora disponível para distribuição gratuita em formato papel e digital, foi produzido no âmbito do projeto Sistemas Alimentares Locais – Local Food 4 Local Economy, promovido pela Associação In Loco com o apoio do programa Civic Europe.

A publicação pode ser livremente descarregada, em formato digital, através do site da In Loco em www.in-loco.pt, ou solicitado o envio de versão impressa através do endereço de correio eletrónico equipasal@in-loco.pt ou do número de telefone 289 840 860.