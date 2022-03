In Tento Trio dão música a antologia “Tapa-Esteiro”

Os In Tento Trio foram os responsáveis por dar música à antologia “Tapa-Esteiro”, que reúne 13 escritores, três músicos e três editores de Portugal e Espanha, anunciou o projeto musical constituído por Fernando Pessanha no piano, Jorgue Guedes na bateria e Pedro Reis no baixo.

PUB

O “Tapa-Esteiro” é uma antologia que junta vários autores publicados pela editora CanalSonora entre 2013 e 2018, que conta também com uma edição digital com a assinatura de Adela M. Sevilla.

Esta antologia será lançada no dia 1 de abril, pelas 18:00, na Biblioteca Municipal de Tavira, com a participação da banda e dos editores e onde serão apresentados textos poéticos de António José Ventura, Dário Agostinho, Fernando Cabrita, Luís Oliveira, Marco Mackaaij, Maria Afonso, Paulo Moreira, Vítor Cardeira, Van S. A. Rodrigues, Fernando Pessanha e Pedro Jubilot.

A estreia deste projeto promete ser “uma sinergia artística onde a edição clássica, a música e o desenho audiovisual geram um bloco único donde a arte é a principal protagonista”, segundo o comunicado.