Inaugurada em Castro Marim escultura anti-tabaco

A Câmara Municipal inaugurou hoje, dia 27 de setembro, em Castro Marim, no âmbito do Dia Europeu do Ex-Fumador, a escultura “Eco-pulmão”, da autoria de Carlos Correia.

A escultura faz um repto em duas frentes, o de deixar de fumar e o de uma maior consciencialização ambiental.

Na inauguração estiveram vários ex-fumadores do programa de cessação tabágica do município, conduzido pelo médico e presidente da câmara municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, e pelo seu chefe de gabinete e psicólogo, Dinis Faísca. “Somos uma dupla invencível”, referiu o autarca castromarinense. E os dados confirmam, o programa municipal de cessão tabágica tem atualmente 437 aderentes e uma taxa de sucesso de 85%. Presente esteve também o presidente da delegação da APA Algarve (Agência Portuguesa do Ambiente), José Pacheco, assinalando a importância da mensagem ambiental destas iniciativas, numa mais consciencialização ambiental que todos devemos promover.

Com mais de 1.50m e construída em ferro, a escultura é explícita em relação aos malefícios do tabaco no organismo e promove, em simultâneo, uma mensagem de preocupação ambiental, estimulando a deposição de beatas nos “pulmões” da figura.

Pela sua parte, os ex-fumadores agradeceram a ajuda que lhes foi prestada com um acompanhamento próximo, e lembraram as vantagens desta vida mais saudável.

Todos os anos a Câmara Municipal de Castro Marim assinala e valoriza “a decisão inteligente de deixar de fumar”, procurando conservar a motivação de todos os envolvidos no processo da desabituação tabágica, o doente, a família e o ciclo de amigos.