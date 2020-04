Incubadora Criativa do Algarve promove debate online sobre turismo

A Incubadora Criativa do Algarve, através da Cooperativa QRER, está a promover um debate online com o tema “Desafios da Animação Turística no interior”, cuja primeira sessão decorrerá no dia 23 de abril, entre as 18:00 e as 20:00.

Trata-se da primeira de três Conversas Qriativas em formato digital, dinamizada pela Cooperativa QRER, que tem como objetivo criar no mundo digital um espaço de debate sobre questões determinantes para os agentes turísticos algarvios.

O orador convidado será João Ministro, licenciado em engenharia do ambiente e que esteve envolvido em iniciativas como a coordenação do desenvolvimento da Via Algarviana e o Projecto Querença.

O evento é gratuito e os interessados deverão inscrever-se até dia 22 de abril em www.qriar.pt.

Esta conversa é promovida no âmbito do projeto Magallanes_ICC, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do programa Interrreg V A España – Portugal ( POCTEP) 2014 – 2020.

Este projecto conta também com o apoio das Câmaras Municipais de Loulé e de Alcoutim, União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim e da Escola Profissional Cândido Guerreiro.