Incubadora criativa do interior abre candidaturas

Estão abertas até 30 de novembro as candidaturas para a QRIAR, Incubadora Criativa do Algarve – uma incubadora polinucleada, com espaços de coworking e oficinas nas aldeias de Querença, Tôr e Alte (concelho de Loulé) e em Alcoutim.

Esta incubadora procura “Qriadores” com interesse em desenvolver ideias de negócio inspiradas na cultura e património destes territórios, nas suas artes e ofícios, tradições, usos e costumes. Os selecionados irão integrar um programa de aceleração para as Indústrias Culturias e Criativas e terão apoio no desenvolvimento da sua ideia, acesso a acções de formação e capacitação, apoio à comercialização, oportunidades de networking ibérico e por fim, apoio na constituição da sua empresa.

Para apresentação de candidaturas, será necessário preencher o formulário disponibilizado no website www.qriar.pt e anexar ao mesmo o C.V. actualizado e carta de motivação.

A QRIAR é uma iniciativa da QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade que integra o projecto Magallanes_ICC, uma rede de cooperação transfronteiriça entre as regiões do Algarve, Alentejo e Andaluzia, dedicada à economia criativa, co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER no âmbito do programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020. Conta também com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, Câmara Municipal de Alcoutim, União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim e da Escola Profissional Cândido Guerreiro

Mais informações em: www.qrer.pt