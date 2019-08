Incubadora de Portimão acolhe 19 projetos empreendedores

Dois anos depois de abrir portas, a Startup Portimão já acolhe 19 projetos empreendedores e regista 99% de ocupação, o que leva os responsáveis a afirmar que esta incubadora regional “é cada vez mais uma referência para a comunidade empreendedora algarvia”.

No próximo dia 12 de agosto, a Startup Portimão celebra o segundo aniversário e, a partir das 15h00, reúne a comunidade para comemorar a data nas suas instalações, localizadas junto ao autódromo do Algarve.

A iniciativa servirá, ainda, para fazer um balanço da atividade com os seus principais dinamizadores e reunir testemunhos dos seus empreendedores, desde o mais antigo aos mais recém-chegados à incubadora do município.

“Passado dois anos de ter aberto as suas portas, a Startup Portimão tem 99% de ocupação e conta com dezanove projetos, dezasseis de incubação física e três de incubação virtual, de áreas distintas, com maior preponderância na área do desenvolvimento de aplicações seguido da área de turismo; smartcities; marketing digital e área alimentar, num total de 24 postos de trabalho”, frisam os responsáveis.

O dia a dia da Startup Portimão

O dia a dia da Startup Portimão é marcado pela realização de atividades e workshops, nomeadamente na área do marketing digital e outras áreas de interesse e apoio aos empreendedores, para além da dinamização de “bootcamps” com vista à aceleração de projetos incubados e abertos também à comunidade.

Recorde-se que a Startup Portimão é também ponto de encontro para um evento de networking (Geek Session), dedicado à partilha de conhecimento e experiência da comunidade tecnológica do Algarve.

Neste último ano, a incubadora do município de Portimão foi também certificada no âmbito do programa Startup Visa – um programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes.

A Startup Portimão integra ainda a Rede Nacional de Incubadoras – estratégia do Governo para o empreendedorismo, que visa dinamizar a capacidade empreendedora e fomentar as condições para a aceleração e o sucesso de novas empresas.

De forma a fazer o balanço destes dois anos de atividade, por volta das 16h00, estarão à conversa Paulo Pinheiro, da Parkalgar, Luís Matos Martins, dos Territórios Criativos, e um membro do executivo da Câmara de Portimão, seguindo-se a partilha das experiências dos empreendedores.

A tarde de aniversário terá entretanto início com a apresentação do livro “9 Formas de Empreender com Personalidade”, com a presença dos autores, António Cordeiro e Luís Matos Martins.