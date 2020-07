Inês Murta conquista título no Circuito Sénior FPT

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Na competição feminina do segundo torneiro o Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), no Lisboa Racket Centre, Inês Murta terminou com a série de 11 vitórias consecutivas de Francisca Jorge, ao conquistar o título em duas partidas, pelos parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 29 minutos.

“Procuro sempre assumir o jogo, com bolas mais pesadas na subida e sendo mais agressiva, e foi isso que tentei. E no primeiro set, consegui fazê-lo bem”, esclareceu a jovem algarvia natural de Vila Real de Santo António, de 23 anos.

Depois de ceder em casa, na final na Vale do Lobo Tennis Academy, há uma semana, Inês Murta, que ocupa o 637º lugar do ranking WTA, tirou a desforra da tricampeã nacional, Francisca Jorge, de 20 anos, mas fez questão de elogiar o “feito” da adversária vimaranense.

“Taticamente, joguei bastante melhor que na final do Algarve, mas não lhe quero tirar nenhum mérito, pois somou 11 vitórias consecutivas, o que é um grande feito. Começámos a competir há pouco tempo, depois de uma situação muito particular, e estou muito satisfeita pela maneira como joguei”, frisou.

Apesar de reconhecer que “as vitórias dão sempre confiança”, Murta, que embolsou hoje um prémio de 1500 euros, mostrou-se, sobretudo, “satisfeita” com o nível de jogo atingido, após ter perdido apenas oito jogos de serviço ao longo da prova, antes de rumar à Figueira da Foz para disputar o terceiro torneio do Circuito Sénior da FPT.