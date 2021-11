Inês Rico foi a melhor portuguesa no Mundial júnior de triatlo em Quarteira

Inês Rico, no 27.º lugar, foi a melhor portuguesa na prova feminina do Campeonato do Mundo de juniores de triatlo, realizado em Quarteira.

A portuguesa Inês, de 19 anos, saiu do segmento de natação (750 metros) entre as 20 primeiras classificadas e, no ciclismo (20 quilómetros), conseguiu integrar o grupo principal.

O esforço despendido por Inês Rico na bicicleta, numa prova muito técnica, acabou por ser ‘pago’ no setor de atletismo (cinco quilómetros), com a atleta lusa a cair alguns lugares para concluir no 27.º posto, em 1:03.38 horas.

“Parti superbem para a água, mas com a agressividade das adversárias não correu tão bem. A bicicleta foi uma prova dura, num circuito muito técnico. As pernas ‘acusaram’ na corrida”, resumiu Inês Rico.

A atleta portuguesa de triatlo, que já não competia em provas internacionais há mais de um ano, acabou por sair satisfeita: “É claro que sonhamos sempre com mais, ambicionamos sempre um lugar melhor, mas foi bom. Estou a voltar aos poucos e, às vezes, a mente quer mais, mas o corpo não reage.”

Matilde Silva Santos foi a segunda melhor portuguesa, no 31.º lugar, em 1:04.52 horas, não conseguindo restabelecer-se após uma transição para o ciclismo em que saiu no segundo grupo.

“A natação não me correu bem. Atrasei-me muito e fiquei no segundo grupo no ciclismo. Dei o meu melhor na corrida e desfrutei até fim. Estou muito contente por ter concluído o meu primeiro Mundial aqui em Portugal”, disse a triatleta.

Luana Quaresma, 42.ª classificada, em 1:07.17 horas, foi a terceira portuguesa em prova.

O título mundial júnior foi conquistado pela alemã Jule Behrens, que este ano já se tinha sagrado campeã europeia, com um tempo de 1:01.01 horas.

A sueca Tilda Mansson, a sete segundos, e a espanhola Maria Mojica, a 16 segundos, fecharam o pódio.

Portugal obteve uma medalha no Campeonato do Mundo de juniores realizado este fim de semana em Quarteira, depois de, no sábado, João Nuno Batista, de apenas 15 anos, se ter sagrado vice-campeão.

